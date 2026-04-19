Удары по Украине сегодня, 19 апреля: какие цели ВСУ поражены, последствия

Вооруженные силы России сегодня ночью, 19 апреля, нанесли удар по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 19 апреля

Российские военные в ночь на 19 апреля нанесли удары по объектам ВСУ, а также портовой и энергетической инфраструктуры на Украине, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«Основной удар пришелся на Одесскую область. Целями стали порты, склады, логистика, вероятно, элементы противокорабельной обороны. В окрестностях Полтавы ударом „Герани“ поражен локомотив. В Кривом Роге „Герани“ атаковали цель в районе горно-обогатительного комбината. В Чернигове поражен ПВД ВСУ. Накануне в городе поражены нефтебаза и ТЭЦ», — отметил он.

В Харьковской области, по данным Царева, поражены военные цели в Изюме, Золочеве, Богодухове, Харькове.

«Традиционно поражены объекты в Шостке и Конотопе Сумской области. Поражен склад „Новой почты“, обслуживающий ВСУ. В Днепропетровской области зафиксированы пожары в Кардашах и Васильковке», — сообщил военный блогер.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Всего зафиксировано более 80 эпизодов ударов по военным объектам на Украине в ночь на 19 апреля, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его данным, в Черниговской области целями стали объекты ПВО и склады, в Сумской области нанесена серия ударов по логистическим узлам и местам размещения ВСУ, в Харьковской области атакованы узлы снабжения и военная техника, в Днепропетровской области — объекты логистической инфраструктуры, в Одесской области нанесены удары по портовой инфраструктуре.

«Повторы по одним и тем же районам и высокая плотность по отдельным областям указывают на попытку гарантированно вывести из строя конкретные узлы — склады БК, ремонтные базы, узлы связи, позиции ПВО и логистические развязки», — написал подпольщик в личном блоге в Telegram.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

