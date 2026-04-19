Пресекли доставку боеприпасов для ВСУ: успехи в СВО к утру 19 апреля

Российские военные группировки «Восток» заблокировали доставку боеприпасов и материальных ресурсов на позиции ВСУ в Запорожской области. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 19 апреля?

Пресекли доставку боеприпасов для ВСУ

«В Запорожской области разведывательный расчет БПЛА войск беспилотных систем обнаружил движение транспортных средств ВСУ, пытавшихся осуществить подвоз боеприпасов и материальных средств на передовые позиции. Данные о маршрутах движения были оперативно переданы расчетам ударных беспилотников группировки войск „Восток“. Для поражения движущихся целей операторы применили FPV-дроны. Точными ударами были поражены автомобили типа пикап, а также дистанционно управляемый наземный робототехнический комплекс», — говорится в сообщении Минобороны России.

Также группы воздушного прикрытия «Востока» успешно предотвратили атаку беспилотников противника в Запорожской области. В ходе боевых действий были выявлены и уничтожены беспилотники «Фурия» и FlyEye противника, а также тяжелые ударные гексакоптеры ВСУ, известные как «Баба-яга».

В то же время расчетами орудий Д-30 группировки «Восток» были уничтожены опорные пункты ВСУ в лесополосах Запорожской области.

Поразили 30 блиндажей и укрытий ВСУ

Военнослужащие Южной группировки войск в течение суток нанесли поражение 30 блиндажам и укрытиям противника, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожены 17 антенн связи и БПЛА, три терминала Starlink, четыре наземных робототехнических комплекса. Поражены два пункта управления БПЛА, а также 30 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбиты 10 беспилотников противника», — сказал он.

Ликвидировали 121 беспилотник ВСУ

За сутки военные из группировки «Север» уничтожили 58 беспилотников, 56 тяжелых квадрокоптеров R-18 («Баба-яга») и семь наземных роботов ВСУ, рассказал начальник пресс-центра группы Василий Межевых.

«Вскрыты и уничтожены 34 пункта управления БПЛА, 58 БПЛА самолетного типа, 56 тяжелых квадрокоптеров R-18, три единицы инженерной техники, семь РТК, 12 складов материальных средств и пять складов боеприпасов противника», — отметил он.

Кроме того, по его информации, были уничтожены шесть минометов ВСУ.

Сбили 48 БПЛА самолетного типа, 61 тяжелый квадрокоптер и 12 барражирующих боеприпасов ВСУ

Военнослужащие группировки «Запад» за сутки уничтожили 48 беспилотников, 61 тяжелый квадрокоптер и 12 барражирующих боеприпасов ВСУ. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 48 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 61 тяжелый боевой квадрокоптер, реактивный снаряд РСЗО HIMARS и 12 барражирующих боеприпасов противника», — сказал он.

По его информации, военнослужащими также были уничтожены четыре миномета, 19 наземных робототехнических комплексов, 47 пунктов управления БПЛА, станция спутниковой связи Starlink и два полевых склада боеприпасов ВСУ.

