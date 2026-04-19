Синоптик раскрыл, ждать ли москвичам потепления 1 мая Тишковец: температура в Москве 1 мая может подняться до плюс 14 градусов

Температура воздуха в Москве 1 мая может подняться до плюс 14 градусов, заявил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он добавил, что ночью столбики термометров покажут плюс 1 — плюс 6 градусов, по области — ноль градусов. Синоптик считает, что нынешняя холодная погода сохранится до конца апреля.

Ранее стало известно о резком ухудшении погоды в Москве 19–20 апреля. Ночью температура опустится ниже нуля, пройдут дождь и мокрый снег, порывы ветра усилятся до 15 м/с. МЧС порекомендовало парковать автомобили в безопасных местах, держаться подальше от рекламных щитов и неустойчивых конструкций.

До этого климатолог Алексей Карнаухов сообщил, что летом в столице не исключены погодные аномалии, такие как похолодания, затяжные дожди и сильные ветры. По его словам, экстремальные погодные явления становятся более частыми из-за глобального потепления.