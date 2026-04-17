17 апреля 2026 в 13:28

Москвичей предупредили о «камбэке» зимы

В Москве 19 и 20 апреля ожидается резкое ухудшение погодных условий и заморозки

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Резкое ухудшение погоды ожидается в Москве 19–20 апреля, передает ТАСС. Как сообщает агентство, ночью температура опустится ниже нуля, пройдут дождь и мокрый снег, порывы ветра усилятся до 15 м/с.

В период 19 и 20 апреля ожидается ухудшение погодных условий: осадки в виде дождя и мокрого снега, усиление ветра в порывах до 15 м/с, а также местами в ночные часы заморозки до минус трех градусов, — рассказали агентству.

МЧС порекомендовало парковать автомобили в безопасных местах, держаться подальше от рекламных щитов и неустойчивых конструкций, а также не оставлять детей без присмотра. Жителей и гостей столицы призвали быть внимательными и учитывать погодные условия.

Ранее специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец подтвердил, что осадки в виде снега ожидаются в Москве в понедельник, 20 апреля. По словам эксперта, причиной весеннего похолодания станет арктическое вторжение. Ночью температура понизится до околонулевых значений, возможны легкие заморозки и гололедица. Тишковец также предупредил о формировании снежного покрова, который растает через двое суток.

