Москву снова накроет снегопад

Осадки в виде снега ожидаются в Москве в понедельник, 20 апреля, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. По его словам, в столице сформируется временный снежный покров высотой от двух до пяти сантиметров.

По словам синоптика, причиной станет арктическое вторжение. Ночью температура понизится до околонулевых значений, возможны легкие заморозки и гололедица. В свою очередь интенсивные осадки перейдут в твердую фазу.

Ожидается до 27 миллиметров, или три четверти от месячной нормы, осадков, на двое суток сформируется временный снежный покров высотой два — пять сантиметров, — указал Тишковец.

Снежный покров продержится около двух суток. Кроме того, ожидается штормовой ветер с порывами до 16 метров в секунду. Из-за этого температура по ощущениям будет опускаться до минус 3–5 градусов.

Ранее Тишковец сообщил, что в Москве 16 апреля ожидается теплая погода с дождем. По его словам, температура может подняться до +15 градусов. Небо будет облачным с прояснениями.