Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
16 апреля 2026 в 11:28

Москву снова накроет снегопад

Синоптик Тишковец: в Москве 20 апреля ожидается снег

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Осадки в виде снега ожидаются в Москве в понедельник, 20 апреля, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. По его словам, в столице сформируется временный снежный покров высотой от двух до пяти сантиметров.

По словам синоптика, причиной станет арктическое вторжение. Ночью температура понизится до околонулевых значений, возможны легкие заморозки и гололедица. В свою очередь интенсивные осадки перейдут в твердую фазу.

Ожидается до 27 миллиметров, или три четверти от месячной нормы, осадков, на двое суток сформируется временный снежный покров высотой два — пять сантиметров, — указал Тишковец.

Снежный покров продержится около двух суток. Кроме того, ожидается штормовой ветер с порывами до 16 метров в секунду. Из-за этого температура по ощущениям будет опускаться до минус 3–5 градусов.

Ранее Тишковец сообщил, что в Москве 16 апреля ожидается теплая погода с дождем. По его словам, температура может подняться до +15 градусов. Небо будет облачным с прояснениями.

Москва
погода
Евгений Тишковец
снег
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сотрудники ТЦК «исцелили» украинца на костылях
Страшная атака ВСУ на Кубань 16 апреля: удар по детскому саду, жертвы
Глава президиума союза пенсионеров ответил, кто получит выплаты к 9 Мая
Один вид двукрылых насекомых пробудился в Москве
В МИД России ответили на вопрос о запросах ЕС на поставки энергоресурсов
Мурашко назвал четыре болезни, наносящие наибольший ущерб здоровью россиян
Психолог объяснила, почему россиянки избегают походов к гинекологу
Экс-бойцу ВСУ Черному-Швецу дали 18 лет колонии в России
Создатели обменника придумали «кнопку воровства» и перевели себе миллиарды
Наступление ВС РФ на Харьков 16 апреля: полсотни убитых, бойня в Купянске
ЦБ РФ решил подвести черту под годами высокой инфляции
Главреду Telegram-канала «Сапа» предъявили обвинение во взятке
«Зловещий спрут»: военэксперт о новом совещательном органе Украины и НАТО
Предпринимателям предложили купить пять нежилых помещений в Москве
Пострадавший в Ачинске подросток рассказал об инциденте с соседом
Серая затирка для плитки: выбор и применение
Миндич и Ермак не явились в суд
Метеоролог рассказал о снежной ловушке на станции «Сулак» в Дагестане
ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к запрету соцсетей до 15 лет
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.