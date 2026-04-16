Москвичам пообещали тепло до плюс 15 градусов 16 апреля

В Москве 16 апреля ожидается теплая и дождливая погода, заявил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, дневная температура может подняться до плюс 15 градусов.

Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдет кратковременный дождь интенсивностью до четырех-шести литров небесной воды на метр квадратный, — сказал Тишковец.

Ранее сообщалось, что в середине третьей декады апреля в Москве и Московской области прогнозируются сильные дожди. Синоптики предупреждают о похолодании, хотя температура все еще будет превышать +10 градусов. На текущей неделе, с 13 по 19 апреля, тепло продержится лишь до субботы, а в ночь на 20 апреля в Подмосковье не исключены небольшие заморозки. Погода будет облачной, с прояснениями в середине недели и дождливой в воскресенье.

До этого стало известно, что в Москве с 19 апреля ожидается похолодание. Температура начнет снижаться, и в столицу придут осадки. Характер погоды изменится в воскресенье, а волна холодной погоды продлится до середины следующей недели.