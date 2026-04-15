Москвичей предупредили о надвигающемся похолодании

С 19 апреля в Москве ожидается похолодание, рассказала RT главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она отметила, что вместе со снижением температуры в столицу придут осадки.

Характер погоды начнет меняться в воскресенье. У нас пройдет смена воздушной массы, и температура ночью составит +5...+6 градусов, а днем +10...+12 градусов. В понедельник похолодает еще больше — +1...+2 градусов в ночные часы и не выше +8 градусов днем, — рассказала Позднякова.

По словам синоптика, москвичей ждут ежедневные дожди, однако они будут небольшими и кратковременными. Она предупредила, что волна холодной погоды продлится до середины следующей недели.

Ранее метеоролог Марина Макарова рассказала, что в Москве и Московской области в ближайшие пять дней, до 19 апреля, температура будет превышать климатическую норму примерно на 2–2,5 градуса. Эксперт также отметила, что в ночь с 15 на 16 апреля в столице ожидается около +5 градусов, днем воздух прогреется до +15 градусов.