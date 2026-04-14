14 апреля 2026 в 16:58

Синоптик пообещала москвичам аномальное тепло

В Москве и области температура превысит климатическую норму до 19 апреля

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Москве и Московской области в ближайшие пять дней, до 19 апреля, температура будет превышать климатическую норму примерно на 2–2,5 градуса, заявила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова. По ее данным, 15 апреля пройдут небольшие и местами умеренные дожди, ветер сменится на северо-восточный и станет менее порывистым, передает ИС «Вести».

Наиболее комфортным днем окажется [16 апреля], когда обойдется без осадков, но мы будем лишь находиться между двумя циклонами. И воздух уже будет хорошо прогреваться, будут теплые для апреля ночи: температура около +5 градусов, в Подмосковье — от +3 до +8, а в дневные часы уже +12–17 градусов, — поделилась Макарова.

Эксперт также отметила, что в ночь с 15 на 16 апреля в столице ожидается около +5 градусов, днем воздух прогреется до +15 градусов. А 17 и 18 апреля пройдут небольшие дожди.

Ранее невролог Екатерина Демьяновская рассказала, что дождливая погода может провоцировать головные боли из-за изменения атмосферного давления, влажности и освещенности. По ее словам, при снижении давления сосуды расширяются, что приводит к пульсирующей боли в висках или чувству распирания.

Москва
Подмосковье
синоптики
прогнозы погоды
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
