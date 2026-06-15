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15 июня 2026 в 12:09

Уголовник-рецидивист устроил кровавую поножовщину в Ступино

Рабочий конфликт в Подмосковье кончился поножовщиной из-за замечания рабочим

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Обычное замечание от начальства за пьянство на рабочем месте кончилось поножовщиной на территории частного питомника в подмосковном Ступино, рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по региону. Владелица хозяйства наняла двух мужчин, однако вместо выполнения обязанностей рабочие устроили застолье со спиртным.

Когда муж владелицы попытался приструнить собутыльников, один из исполнителей схватил нож и нанес мужчине множественные резаные раны. Патрульный экипаж Росгвардии оперативно отреагировал на вызов и незамедлительно прибыл на место происшествия. Стражи порядка быстро скрутили нападавшего, которым оказался 32-летний местный житель, уже имеющий судимость за кражу. Раненого работодателя скорая помощь доставила в ближайшую больницу, а рецидивиста передали следователям для возбуждения уголовного дела.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали в Орехово-Зуево 39-летнего неадекватного мужчину, который пытался проникнуть в детский сад. Нарушитель размахивал руками, приставал к прохожим и нецензурно выражался, полностью игнорируя любые замечания окружающих. После задержания он объяснил свои действия тем, что считает себя ребенком.

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