14 апреля 2026 в 16:19

Врач предупредила о влиянии дождливой погоды на самочувствие

Врач Демьяновская: дождливая погода может спровоцировать головные боли

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Дождливая погода может провоцировать головные боли, рассказала RT невролог Екатерина Демьяновская. По ее словам, продолжительные осадки меняют атмосферное давление, влажность и освещенность.

Головная боль может возникать из-за изменения работы чувствительных нервных окончаний и тонуса сосудов на фоне колебаний атмосферного давления. Когда оно снижается, сосуды расширяются, усиливается приток крови к мозговым оболочкам. В результате человек может отмечать пульсирующую боль в висках, тяжесть в голове или чувство распирания. У людей с мигренью изменения погоды могут спровоцировать приступ или усилить его проявления, — рассказала Демьяновская.

Врач подчеркнула, что наибольшему риску подвержены люди с метеозависимостью. Она отметила, что высокая влажность также может усиливать хроническую боль в мышцах и суставах.

Ранее врач-терапевт Виктор Лишин рассказал, что во время резкого перепада температур сосуды не успевают адаптироваться. Он объяснил, что это может привести к развитию опасных состояний.

