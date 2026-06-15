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15 июня 2026 в 12:51

Врач предупредила об опасности несезонных арбузов

Врач Сонина: в несезонных арбузах могут содержаться нитраты

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Несезонные дыни и арбузы могут содержать нитраты, рассказала RT врач-гастроэнтеролог Людмила Соснина. Она отметила, что они используются для более быстрого созревания.

Нитраты влияют на процессы обмена веществ и способны снижать способность гемоглобина переносить кислород к тканям. В результате постепенно могут появляться головные боли, слабость, учащенное сердцебиение и другие признаки кислородного голодания, — рассказала Соснина.

Врач подчеркнула, что условия транспортировки и хранения бахчевых также важны, так как продукция может перезреть и стать небезопасной. По ее словам, также важно избегать продукции, которая продается под открытым солнцем.

Ранее сообщалось, что определить сладкий арбуз даже в начале лета можно по земляному пятну. Другими признаками спелого арбуза могут быть гулкий звук, напоминающий вибрацию при постукивании, и матовая корка.

Здоровье
арбузы
нитраты
дыни
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