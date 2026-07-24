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24 июля 2026 в 13:00

Арбуз на гриле — звучит дико, а на деле салат, который спасает любое летнее застолье

Фото: D-NEWS.ru
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Этот рецепт — для тех, кто любит неожиданные сочетания. Сладкий, обожженный на гриле арбуз, кремовое авокадо, соленая фета и свежая рукола. Минимум продуктов, максимум вкуса. Вся магия происходит на сковороде-гриль за 6 минут, а остальное — дело пяти минут.

Ингредиенты

Арбуз — 500 г, авокадо — 1 шт., рукола — 80 г, базилик — 3 веточки, сыр фета — 75 г, масло оливковое — 60 мл, уксус бальзамический — 2 ст. л., лаймовый сок — 20 г, мед — 1 ч. л., чеснок — 2 зубчика, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Сначала режу арбуз толстыми ломтями, смазываю маслом и отправляю на горячий гриль ровно на 3 минуты с каждой стороны. Самое сложное — не передержать, иначе арбуз поплывет. Пока он остывает, взбиваю заправку из оливкового масла, бальзамика, сока лайма, меда и чеснока. На большую тарелку выкладываю подушку из руколы, сверху — кубики арбуза, авокадо и листики базилика. Поливаю все заправкой, крошу сверху фету и сразу подаю, пока арбуз еще хранит тепло.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Самое неожиданное — как быстро арбуз меняет характер. Три минуты на гриле, и он из просто сладкого превращается в сложного, карамельно-дымного красавца. В тандеме с соленой фетой и свежей руколой это чистый восторг. Подаю всегда охлажденным — на жаре улетает быстрее шашлыка.

Проверено редакцией
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