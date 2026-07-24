Просто режу кубиком и подаю на стол, даже заправлять не нужно: свекольный салат нежнее винегрета

Просто режу кубиком и подаю на стол, даже заправлять не нужно: свекольный салат нежнее винегрета

На замену винегрету готовлю нежный свекольный салат. В этом рецепте все максимально просто, нужно лишь нарезать ингредиенты и перемешать. Никакого майонеза не понадобится.

Ингредиенты: 3 крупные отварные свеклы, 2 маринованных огурца, 3 вареных яйца, 1 большая луковица, соль и перец. Свеклу, огурцы и яйца нарежьте кубиком. Лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистого цвета на сковороде с небольшим количеством масла. Все смешайте в одной миске, добавьте горячий лук вместе с маслом, посолите, поперчите, перемешайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела приготовить этот свекольный салат. Он оказался хорош как теплым, сразу после приготовления, так и в остывшем виде. Совет: добавьте в салат горсть рубленых грецких орехов для текстуры.

Ранее стало известно, как приготовить рваный салат из баклажанов: всего 1 продукт и сметанная заправка.