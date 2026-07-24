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24 июля 2026 в 10:00

Закрываю янтарные абрикосы с миндалем — зимой к чаю, как кусочек лета, уходит за вечер

Фото: D-NEWS.ru
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Беру абрикосы, миндаль и сахар — и варю варенье, которое по вкусу напоминает восточную сладость: густое, янтарное, с хрустящими ореховыми нотками и карамельным ароматом. Миндаль не просто придает десерту интересную текстуру, но и делает вкус глубже, а легкая горчинка орехов идеально балансирует сладость абрикосов. Варю в два приема, чтобы абрикосы остались целыми, а сироп стал густым и прозрачным. Лимонный сок помогает сохранить яркий цвет, а миндаль прогревается, становясь маслянистым и ароматным.

Для приготовления понадобится: 1 кг абрикосов (без косточек), 800 г сахара, 100 г миндаля (сырого, нежареного), сок половины лимона. Абрикосы вымойте, удалите косточки, нарежьте половинками. Засыпьте сахаром, оставьте на 2–3 часа до выделения сока. Миндаль залейте кипятком на 5 минут, очистите от кожицы, обсушите. Поставьте абрикосы на огонь, доведите до кипения, варите 5 минут, снимите с огня и оставьте на 6 часов. Повторите дважды. В последнюю варку добавьте миндаль и лимонный сок, варите 10 минут до загустения. Горячим разлейте по стерилизованным банкам, закатайте и укутайте до остывания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже сварила это варенье — зимой банка улетела за вечер, все хвалили ореховый акцент. Я уменьшила сахар до 700 г и добавила ваниль. Кстати, миндаль можно заменить грецкими орехами — вкус станет еще интереснее. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
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