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24 июля 2026 в 08:45

Перестала морозить зелень в пакетах — просто складываю в банки и забываю: аромат как в июле, а хлопот ноль

Фото: D-NEWS.ru
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Перебираю свежую зелень, удаляю желтые листья и толстые стебли, тщательно промываю и обязательно полностью высушиваю на полотенце — это главное условие, чтобы укроп не испортился и не смерзся в комок. Раскладываю веточки свободно в чистые сухие стеклянные банки или герметичные контейнеры, не утрамбовывая, закрываю крышками и отправляю в морозилку. Зимой достаю столько веточек, сколько нужно, и добавляю в супы, соусы, салаты — они сохраняют яркий цвет и насыщенный летний аромат, как будто только с грядки.

Для приготовления понадобится: свежий укроп (любое количество), чистые сухие стеклянные банки с крышками или герметичные пластиковые контейнеры. Укроп переберите, удалите пожелтевшие и грубые части, вымойте и тщательно высушите на полотенце 2–3 часа. Уложите веточки в банки свободно, не утрамбовывая, закройте крышками и поставьте в морозильную камеру. Используйте по мере необходимости, не размораживая, сразу нарезайте и добавляйте в блюда.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже заморозила укроп в банках — зимой он пахнет свежестью, не смерзается и не впитывает запахи. Я добавила веточки укропа и петрушки в одну банку, получился микс. Кстати, можно так же замораживать кинзу и базилик. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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