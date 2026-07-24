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24 июля 2026 в 08:56

СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Ленобласть

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой ВСУ на гражданские объекты в Ленинградской области, заявила в Telegram-канале представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, в результате удара пострадали мирные жители, их число уточняется.

Возбуждено уголовное дело по факту атаки, совершенной ВСУ с применением беспилотных летательных аппаратов по гражданским объектам, расположенным в Ленинградской области, по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт), — отметила Петренко.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. По обнаруженным фрагментам украинских дронов и другим вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы, резюмировала представитель СК.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что три человека пострадали в результате атаки украинских беспилотников на склады Wildberries в Новосаратовке Всеволожского района. По его информации, на объектах начался пожар.

До этого стало известно, что количество дронов, уничтоженных в воздушном пространстве Ленобласти, достигло 50 штук. По словам главы региона, дежурные средства ПВО работали всю ночь.

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