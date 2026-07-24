Раскрыта причина отсутствия новых видео на канале MrBeast

Самый популярный видеоблогер MrBeast тайно женился, после церемонии он опубликовал фото в своих социальных сетях. Свадебную фотографию он подписал словами: «Мистер и миссис Бист». Его пост быстро стал одним из самых обсуждаемых в интернете, за считаные часы собрав миллионы просмотров и реакций.

Подготовка к свадьбе заняла несколько недель. Ради торжества блогер впервые с 2023 года временно приостановил еженедельный выпуск новых роликов, чем удивил свою аудиторию. Еще до официального объявления поклонники заметили отсутствие привычного контента и начали строить различные предположения о причинах неожиданной паузы.

После публикации свадебного снимка тысячи подписчиков и известных блогеров поздравили молодоженов в комментариях. Сам MrBeast поблагодарил аудиторию за теплые пожелания и пообещал в ближайшее время вернуться к работе над новыми масштабными проектами, отметив, что теперь начинает новую главу не только в карьере, но и в личной жизни.

Ранее блогер Ида Галич и ее жених Олег Ледвич арендовали целый самолет, чтобы доставить гостей на свадьбу во Владикавказ. Торжество прошло в Северной Осетии — регионе, где прошло детство невесты. Для приглашенных пара подготовила специальные авиабилеты вместо привычных свадебных открыток.