Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
24 июля 2026 в 09:25

Раскрыта причина отсутствия новых видео на канале MrBeast

MrBeast впервые показал свадебное фото после тайной церемонии

Блогер MrBeast Блогер MrBeast Фото: Hubert Boesl/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Самый популярный видеоблогер MrBeast тайно женился, после церемонии он опубликовал фото в своих социальных сетях. Свадебную фотографию он подписал словами: «Мистер и миссис Бист». Его пост быстро стал одним из самых обсуждаемых в интернете, за считаные часы собрав миллионы просмотров и реакций.

Подготовка к свадьбе заняла несколько недель. Ради торжества блогер впервые с 2023 года временно приостановил еженедельный выпуск новых роликов, чем удивил свою аудиторию. Еще до официального объявления поклонники заметили отсутствие привычного контента и начали строить различные предположения о причинах неожиданной паузы.

После публикации свадебного снимка тысячи подписчиков и известных блогеров поздравили молодоженов в комментариях. Сам MrBeast поблагодарил аудиторию за теплые пожелания и пообещал в ближайшее время вернуться к работе над новыми масштабными проектами, отметив, что теперь начинает новую главу не только в карьере, но и в личной жизни.

Ранее блогер Ида Галич и ее жених Олег Ледвич арендовали целый самолет, чтобы доставить гостей на свадьбу во Владикавказ. Торжество прошло в Северной Осетии — регионе, где прошло детство невесты. Для приглашенных пара подготовила специальные авиабилеты вместо привычных свадебных открыток.

Шоу-бизнес
блогеры
свадьбы звезд
звезды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров раскрыл, кто сорвал анкориджские договоренности
Смертельная авария с военным автомобилем унесла две жизни
«Надо понять»: Лавров высказался о провале анкориджских договоренностей
Лантратова раскрыла отношение властей Украины к жителям Донбасса
ВС России добились важного успеха в зоне СВО
МВД России объявило в розыск главного редактора The Insider
Лавров рассказал о невыполненном обещании США
Удары по Украине сегодня, 24 июля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Следователи раскрыли картельный сговор в сфере ЧОП на 170 млн рублей
В Госдуме допустили ограничение регистрации в соцсетях для подростков
Признанный мертвым младенец зашевелился в мешке для трупов
Путин поздравил коллегу из Узбекистана с днем рождения
Садовод объяснил, как вырастить грецкий орех в Подмосковье
Бастрыкин взял под контроль дело о нападении собаки на ребенка в Ленобласти
Стало известно, сколько заплатит Фургал дочери убитого предпринимателя
Подросток оказался единственным выжившим в смертельном ДТП в Татарстане
Ссора с подростком закончилась для мужчины поножовщиной
Маск назвал обязательное условие окончания кризиса на Украине
Садовод перечислила экзотические культуры, которые приживутся в Подмосковье
Иностранец пытался ввезти в Россию наркотики под видом личных вещей
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.