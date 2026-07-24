Экс-солист Modern Talking готов прилететь в Москву за 45 млн рублей и пиво Певец Дитер Болен запросил 45 млн рублей и немного пива за концерт в России

Бывший солист немецкого поп-дуэта Modern Talking Дитер Болен может прилететь в Москву, сообщает Telegram-канал SHOT. Согласно его сведениям, 72-летний музыкант ведет переговоры об организации выступления на частном мероприятии российской компании.

Предварительно, певец запросил гонорар в €500 тыс. за час (44,7 млн рублей), перелет в Москву бизнес-классом и проживание в пятизвездочном люксе. С собой Болен планирует привезти еще пятерых участников группы. В еде артист непритязателен, ему достаточно завтрака, обеда и ужина в отеле. При этом его менеджер упомянул, что Болен не отказался бы от пива.

Экс-солист Modern Talking не раз выступал в поддержку России, критиковал санкции против Москвы и называл антироссийскую политику Германии идиотизмом. Он открыто выражал мнение, что победа Украины была бы худшим исходом СВО. Из-за этой позиции в Европе начали отменять концерты певца.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что певица Анна Седокова отменила концерт, который должен был пройти в московском клубе. По информации канала, причиной стали низкие продажи билетов: за четыре дня до выступления удалось реализовать лишь 38 из 110 мест.