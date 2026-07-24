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24 июля 2026 в 09:05

Россиянам рассказали, кому из них грозит фтириаз в первую очередь

Врач Тен: фтириазом можно заразиться через постельное белье в хостелах и отелях

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Заражение фтириазом возможно через постельное белье в хостелах и отелях, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, чаще всего паразиты передаются во время полового контакта.

Раньше думали, что фтириаз — удел асоциальных личностей. Сегодня картина иная. Заражение происходит при тесном контакте «кожа к коже», чаще всего половом. Но не только. Под угрозой также те, кто пользуется чужими вещами, особенно путешественники и постояльцы хостелов. Постельное белье, полотенца, мочалки, одежда — если на них остались взрослые вши или недавно вылупившиеся личинки, заражение возможно. Для любителей бань, саун и бассейнов риск минимален: в хлорированной воде вши погибают быстро, но через общие лежаки и полотенца — теоретически возможно, — предупредила Тен.

По ее словам, фтириазом могут заразиться и дети, если они находятся в очень тесном бытовом контакте со взрослым. Специалист подчеркнула, что у них это заболевание чаще всего проявляется на ресницах и бровях, создавая эффект «склеенных» ресничек с белыми муфтами у их основания.

Важный момент: лобковые вши не переносят болезни, как платяные или головные. Но сам по себе диагноз фтириаза — маркер рискованного поведения. Поэтому при его обнаружении врачи часто рекомендуют провериться на ИППП (хламидиоз, гонорею, сифилис, ВИЧ, гепатиты В и С). Не потому, что паразиты их переносят, а потому что пути передачи совпадают, — заключила Тен.

Ранее главный специалист по направлению «инфекционные болезни» Андрей Матюхин предупредил, что клопы переносят опасные инфекции. По его словам, они представляют угрозу для здоровья, вызывая кожные инфекции, тяжелые аллергические реакции и негативно влияя на психическое состояние.

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