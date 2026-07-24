Россиянам рассказали, кому из них грозит фтириаз в первую очередь Врач Тен: фтириазом можно заразиться через постельное белье в хостелах и отелях

Заражение фтириазом возможно через постельное белье в хостелах и отелях, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, чаще всего паразиты передаются во время полового контакта.

Раньше думали, что фтириаз — удел асоциальных личностей. Сегодня картина иная. Заражение происходит при тесном контакте «кожа к коже», чаще всего половом. Но не только. Под угрозой также те, кто пользуется чужими вещами, особенно путешественники и постояльцы хостелов. Постельное белье, полотенца, мочалки, одежда — если на них остались взрослые вши или недавно вылупившиеся личинки, заражение возможно. Для любителей бань, саун и бассейнов риск минимален: в хлорированной воде вши погибают быстро, но через общие лежаки и полотенца — теоретически возможно, — предупредила Тен.

По ее словам, фтириазом могут заразиться и дети, если они находятся в очень тесном бытовом контакте со взрослым. Специалист подчеркнула, что у них это заболевание чаще всего проявляется на ресницах и бровях, создавая эффект «склеенных» ресничек с белыми муфтами у их основания.

Важный момент: лобковые вши не переносят болезни, как платяные или головные. Но сам по себе диагноз фтириаза — маркер рискованного поведения. Поэтому при его обнаружении врачи часто рекомендуют провериться на ИППП (хламидиоз, гонорею, сифилис, ВИЧ, гепатиты В и С). Не потому, что паразиты их переносят, а потому что пути передачи совпадают, — заключила Тен.

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