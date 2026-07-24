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24 июля 2026 в 09:38

Пьяный мужчина похитил младенца прямо со свадьбы его родителей

В США мужчина похитил ребенка молодоженов во время их свадьбы

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Житель США похитил маленького ребенка молодоженов с их свадьбы, сообщает издание People. По его информации, 29-летний Майкл Браун является дядей малыша. Во время свадьбы мужчина без разрешения родителей забрал его, посадил в машину без детского кресла и увез в неизвестном направлении.

По словам очевидцев, он был пьян. Мужчина не отвечал на телефон, дома его также не оказалось. Испугавшись, что Браун похитил ребенка, родители обратились в полицию. Через несколько часов похитителя и его маленького племянника нашли. Они спали в машине, припаркованной на обочине. Малыша вернули отцу и матери, американца арестовали, его мотивы неизвестны.

Ранее Петроградский районный суд Петербурга приговорил местного жителя к восьми годам колонии строгого режима за развратные действия в отношении двоих детей. Преступления совершались почти восемь лет — с сентября 2017 года по июль 2025-го.

До этого в Сочи задержали воспитателя и учителя-дефектолога детского сада по делу об истязании воспитанников. Информация о применении физического насилия в одном из учреждений города появилась в местных СМИ, после чего было возбуждено уголовное дело.

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