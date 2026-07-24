Пьяный мужчина похитил младенца прямо со свадьбы его родителей В США мужчина похитил ребенка молодоженов во время их свадьбы

Житель США похитил маленького ребенка молодоженов с их свадьбы, сообщает издание People. По его информации, 29-летний Майкл Браун является дядей малыша. Во время свадьбы мужчина без разрешения родителей забрал его, посадил в машину без детского кресла и увез в неизвестном направлении.

По словам очевидцев, он был пьян. Мужчина не отвечал на телефон, дома его также не оказалось. Испугавшись, что Браун похитил ребенка, родители обратились в полицию. Через несколько часов похитителя и его маленького племянника нашли. Они спали в машине, припаркованной на обочине. Малыша вернули отцу и матери, американца арестовали, его мотивы неизвестны.

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