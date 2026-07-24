Терапевт напомнила, как защитить себя в период ОРВИ

В период подъема заболеваемости ОРВИ, который ожидается уже в сентябре, важно не забывать о правилах гигиены — мыть руки или хотя бы обрабатывать их антисептиком, а также промывать еду, посоветовала в беседе с «Авторадио» терапевт Мария Беляева. Врач связала традиционный всплеск заболеваний осенью с тем, что люди возвращаются на работу после отпусков, а дети и молодежь — в учебные учреждения и вузы.

Всегда осенью заболеваемость повышается, это логично, потому что люди возвращаются из отпусков, дети возвращаются в учебные заведения, да, больше скученность. Люди обмениваются инфекцией, которая у них уже есть. Плюс еще часто в это время холодает, не всегда еще подключают отопление, и опять же люди находятся в закрытом помещении больше, меньше — на улице. И, соответственно, заболеваемость выше. Контактным и воздушно-капельным путем друг другу передают это. [Важно соблюдать] правила гигиены, руки мыть, овощи, фрукты. Иногда антисептиком можно обрабатывать, но сильно не увлекаться, — призвала Беляева.

Помимо этого, специалист порекомендовала регулярно проветривать помещения. Эти простые правила позволят защитить не только себя, но и близких, подытожила врач.

Ранее иммунолог Татьяна Марьянова заявила, что самостоятельное лечение аллергии может снизить иммунную систему и вызвать непереносимость используемых препаратов. Кроме того, по ее словам, есть риск перепутать это заболевание с ОРВИ.