Счастливый билет принес жителю Тулы 12,9 млн

Житель Тульской области выиграл почти 13 млн рублей в лотерею, купив билет в рабочий перерыв, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Столото». Сумма выигрыша составила 12 963 164 рубля благодаря тому, что участник отметил дополнительные числа.

Кирилл Б. из Тульской области в ходе 348 345-го тиража лотереи выиграл суперприз — 11 505 164 рубля. Благодаря тому, что участник отметил дополнительные числа в билете, сумма его выигрыша увеличилась на 1 458 000 рублей и составила 12 963 164 рубля, — рассказали в компании.

По правилам лотереи, для выигрыша суперприза необходимо угадать все девять чисел комбинации. Победитель отметил в первом поле билета числа 2, 4, 6, 7, 14, 16, 18, 20, а во втором — число 2.

Как рассказал сам счастливчик, он купил билет в один из рабочих перерывов, после розыгрыша получил СМС-уведомление, но не стал сразу смотреть результаты, посчитав, что сумма выигрыша небольшая. Только вернувшись с обеда и зайдя в личный кабинет, он увидел многомиллионный суперприз и был шокирован, после чего пошел пить кофе с мыслями о хорошей жизни.

Ранее уроженка Воронежской области выиграла суперприз в лотерее «Рапидо Ультра» в размере 16 808 689 рублей. Женщина купила два билета на тираж в мобильной версии сайта и выбрала числа без какой-либо стратегии. Россиянка работает кассиром-операционистом в медицинском центре. Она планирует финансово помочь своей семье благодаря выигрышу.