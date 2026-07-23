Мужчина похвастался тремя женами в интернете и поплатился

Мужчина похвастался тремя женами в интернете и поплатился Мужчину оштрафовали за публикации с пропагандой многоженства в Казахстане

Житель Алма-Аты похвастался в блоге тремя женами и получил штраф почти на $200 (около 15 тыс. рублей), сообщили в столичном департаменте полиции Казахстана. Мужчину также обязали удалить посты, так как они пропагандировали «образ жизни, противоречащий законодательству».

Составлен административный протокол <...> об административных правонарушениях, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что подобные публикации не соответствуют «общепринятым моральным и этическим нормам». Сотрудники правоохранительных органов провели с мужчиной профилактическую беседу.

До этого блогер Иван Сухов, известный своей практикой многоженства, подал иск на миллиард рублей к депутату Госдумы от Челябинской области Станиславу Наумову. Судебное разбирательство приостановлено из-за неуплаты Суховым госпошлины.

Ранее сообщалось, что в Дагестане убрали рекламу строительного гипермаркета в Кизляре, вызвавшую общественный резонанс из-за пропаганды многоженства.

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