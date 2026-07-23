Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
23 июля 2026 в 14:42

Мужчина похвастался тремя женами в интернете и поплатился

Мужчину оштрафовали за публикации с пропагандой многоженства в Казахстане

Подписывайтесь на нас в MAX

Житель Алма-Аты похвастался в блоге тремя женами и получил штраф почти на $200 (около 15 тыс. рублей), сообщили в столичном департаменте полиции Казахстана. Мужчину также обязали удалить посты, так как они пропагандировали «образ жизни, противоречащий законодательству».

Составлен административный протокол <...> об административных правонарушениях, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что подобные публикации не соответствуют «общепринятым моральным и этическим нормам». Сотрудники правоохранительных органов провели с мужчиной профилактическую беседу.

До этого блогер Иван Сухов, известный своей практикой многоженства, подал иск на миллиард рублей к депутату Госдумы от Челябинской области Станиславу Наумову. Судебное разбирательство приостановлено из-за неуплаты Суховым госпошлины.

Ранее сообщалось, что в Дагестане убрали рекламу строительного гипермаркета в Кизляре, вызвавшую общественный резонанс из-за пропаганды многоженства.

«Новость дополняется…

Информационный портал NEWS.ru – федеральное российское новостное интернет-издание. Входит в топ-5 самых цитируемых и в топ – 15 самых читаемых интернет-изданий России».

Страны СНГ
Казахстан
полиция
многоженство
штрафы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сомнолог предостерег от самостоятельного приема мелатонина
Два мирных жителя пострадали при новых атаках ВСУ на Белгородскую область
Суд отказался отменять посмертный приговор отцу сестер Хачатурян
Удары возмездия ВС РФ по Украине 23 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Погода в Москве в пятницу, 24 июля: мелкий дождь, облачность и жара до +25
Россиянка потеряла память после применения скраба для головы
Путин назвал уникальную черту России
Появилась новая информация о взрыве в Егорьевске
«Все органы отключены»: раскрыто состояние придавленного воротами мальчика
Трагедия с военным вертолетом произошла в Чехии
Мать детоубийцы из Черняховска снова оказалась на допросе
Политолог оценил перспективы Федорова в противостоянии с Зеленским
Финэксперт объяснил, как вернуть деньги в случае ошибочного перевода
Москвичи ответили, довольны ли они капитальным ремонтом в столице
Врач объяснила, как не заразиться опасными паразитами на пляже
В «Острове Мечты» откроется мультимедийная улица с эффектом Naked Eye 3D
Запретные кадры с работой ПВО обошлись туристу в 50 тыс. рублей
Водитель дважды выкидывал пассажира из автобуса
Девушка не смогла убить жениха и позвала на помощь любовника
В Госдуме дали важный совет США для урегулирования конфликта на Украине
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.