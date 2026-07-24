Помидоры «Услада» — шикарная закатка на зиму: вкус нежный, сахарный, без резкой кислоты

Каждый сезон обязательно закрываю несколько банок именно по этому рецепту. Помидоры получаются плотными, сочными и удивительно нежными на вкус — без резкой уксусной кислоты, с приятной сладко-соленой ноткой.

Не менее вкусным выходит и рассол: зимой его обычно выпивают раньше, чем заканчиваются сами помидоры. А главное — никаких сложных технологий и длительной стерилизации, только простой способ двойной заливки.

На 3-литровую банку возьмите плотные помидоры (сколько войдет в банку), 3 зубчика чеснока, 15–20 горошин черного перца, 1–2 лавровых листа, 6 ч. л. соли, 6 ст. л. сахара с небольшой горкой, 2 ч. л. уксусной эссенции 70% или 60 мл уксуса 9% и кипяток.

Банку тщательно вымойте с содой, крышку прокипятите 5–10 минут. Помидоры вымойте и проколите зубочисткой возле плодоножки, чтобы кожица не лопнула. На дно банки положите лавровый лист, черный перец и половину чеснока, нарезанного тонкими пластинками.

Плотно уложите помидоры, сверху распределите оставшийся чеснок, сразу всыпьте соль и сахар. Залейте банку кипятком до самого верха, прикройте крышкой и оставьте на 25–30 минут. Затем слейте жидкость в кастрюлю, доведите до кипения и прокипятите 2–3 минуты.

В банку добавьте уксусную эссенцию или уксус, снова залейте кипящим рассолом и сразу герметично закатайте. Переверните банку вверх дном и оставьте остывать при комнатной температуре без укутывания. Храните заготовку в прохладном темном месте.

Личный опыт

Эти помидоры всегда заканчиваются одними из первых. Благодаря большому количеству сахара вкус получается очень мягким и гармоничным, без резкой кислоты, а плотные мясистые сорта особенно хорошо сохраняют форму и остаются упругими даже после нескольких месяцев хранения.