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13 июля 2026 в 09:00

Рваный салат из баклажанов: всего 1 продукт и сметанная заправка — круче рулетиков и закаток

Фото: D-NEWS.ru
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Любители рулетиков и прочих закусок из баклажанов обязаны попробовать этот рваный салат. Он превращает простые овощи в настоящий кулинарный шедевр с кавказским акцентом.

Для приготовления понадобится: 2 средних баклажана. Для заправки: 100 г грецких орехов, пучок петрушки, 2 зубчика чеснока, 2 ст. л. сметаны, соль, сахар по вкусу. Баклажаны нарежьте вдоль слайсами (около 0,5 см), обжарьте на разогретой сковороде с двух сторон до румяной корочки. Дайте им немного остыть, затем руками разорвите на длинные волокна. Для заправки в блендере смешайте грецкие орехи, петрушку, чеснок, соль, сахар и сметану до однородной пасты. Смешайте заправку с баклажанами. Если блендера нет, просто заправьте салат сметаной и посыпьте сверху рублеными орехами и зеленью.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить рваный салат и дала совет: дайте салату постоять в холодильнике полчаса — баклажаны лучше пропитаются заправкой, и вкус станет более глубоким и насыщенным.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Долголетие»: замедляет старение, дает энергию.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
салаты
баклажаны
Дарья Иванова
Д. Иванова
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