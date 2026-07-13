ПВО Ирана сбила американский БПЛА

ПВО Ирана сбила американский беспилотник Lucas неподалеку от города Бендер-Аббас на юге страны, сообщает иранский телеканал PressTV. Эти события произошли на фоне серии атак США по Ирану.

Системы ПВО армии Ирана перехватили и уничтожили вторгшийся беспилотник США Lucas неподалеку от Бендер-Аббаса, — говорится в сообщении.

Ранее по меньшей мере один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате ударов Вооруженных сил США по провинции Хузестан на западе Ирана. Один из снарядов попал в насосную станцию.

До этого официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что удары Ирана по американским военным базам и объектам в регионе Персидского залива являются самообороной. Он ответил на слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который выразил обеспокоенность ростом напряженности в регионе.

Также представитель Генсека ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик заявил, что возобновление боевых действий в акватории Персидского залива может повлечь за собой разрушительные последствия. Он сообщил, что глава организации крайне обеспокоен эскалацией между США и Ираном.