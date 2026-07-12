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12 июля 2026 в 20:15

Генсек ООН предупредил о катастрофе из-за эскалации на Ближнем Востоке

Гутерриш: эскалация на Ближнем Востоке чревата разрушительными последствиями

Антониу Гутерриш Антониу Гутерриш Фото: Xie E/XinHua/Global Look Press
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Генсек ООН Антониу Гутерриш уверен, что возобновление боевых действий в акватории Персидского залива может повлечь за собой разрушительные последствия, заявил его представитель Стефан Дюжаррик. По его словам, глава организации крайне обеспокоен эскалацией между США и Ираном, передает ТАСС.

Генеральный секретарь вновь отмечает, что возвращение к полномасштабным боевым действиям будет иметь катастрофические последствия для народов региона, международного мира и безопасности, а также мировой экономики, — говорится в сообщении.

Ранее Иран начал серию ударов по целям США на Ближнем Востоке. Кроме того, Корпус стражей Исламской революции заявил о принуждении судна к остановке в Ормузском проливе после нескольких предупреждений.

До этого журналист портала Axios Барак Равид сообщил, что США нанесли удары по иранским целям в районе Ормузского пролива. По его словам, эти действия стали ответом на выстрелы Корпуса стражей Исламской революции по судну в проливе.

Прежде Гутерриш обратился к сторонам с призывом проявить максимальную выдержку и не допустить дальнейшего обострения. Он настоял на безотлагательном возвращении за стол переговоров и решении всех спорных вопросов мирным путем.

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