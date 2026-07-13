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13 июля 2026 в 01:17

МИД Ирана объяснил удары по объектам США

МИД Ирана назвал удары по базам США в Персидском заливе самообороной

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Удары Ирана по американским военным базам и объектам в регионе Персидского залива являются самообороной, заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи. Так он ответил на слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который выразил обеспокоенность ростом напряженности в регионе.

Багаи заявил, что происходящее является не военным столкновением, а продолжением, как он выразился, «вопиющего и ничем не спровоцированного акта агрессии» со стороны США и Израиля. По его словам, обвинения в адрес Тегерана в защите своего суверенитета являются необоснованными без привлечения к ответственности тех, кого Иран считает нарушителями международного права.

Ранее Иран начал серию ударов по целям США на Ближнем Востоке. Кроме того, Корпус стражей Исламской революции заявил о принуждении судна к остановке в Ормузском проливе после нескольких предупреждений.

До этого журналист портала Axios Барак Равид сообщил, что США нанесли удары по иранским целям в районе Ормузского пролива. По его словам, эти действия стали ответом на выстрелы Корпуса стражей Исламской революции по судну в проливе.

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