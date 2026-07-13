Россиянам объяснили, можно ли приходить на работу с детьми

Россиянам объяснили, можно ли приходить на работу с детьми Юрист Южалин: закон не запрещает приходить на работу с детьми

Приводить с собой на работу детей в большинстве случаев законом не запрещено, однако работодатель вправе установить такое ограничение, например, в рамках пропускного режима, заявил РИА Новости юрист Александр Южалин. По словам эксперта, прямого запрета в законодательстве нет, за исключением отдельных случаев, например в местах хранения продуктов питания.

Прямого запрета в законе нет, за исключением отдельных случаев, например в части запрета нахождения посторонних лиц в местах хранения продуктов питания, — сказал он.

Ранее заместитель руководителя правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Валентина Захаренкова сообщила, что устные договоренности с работодателем о времени отпуска не имеют юридической силы. По словам специалиста, без письменного заявления сотруднику будет крайне трудно отстоять свою позицию при возникновении конфликта.

Кроме того, юрист, глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал, что работника можно уволить даже за один прогул. Такое основание предусмотрено статьей 81 Трудового кодекса России.