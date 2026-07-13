SHOT: Ефремов променял шестикомнатную квартиру на арендную «двушку» SHOT: Ефремов с возлюбленной переехал в съемную квартиру на Садовом кольце

Telegram-канал SHOT сообщил, что заслуженный артист России Михаил Ефремов переехал в съемную квартиру после развода, и теперь живет там вместе со своей возлюбленной актрисой театра «Современник» Дарьей Белоусовой. Согласно сведениям канала, Ефремов окончательно съехал от семьи.

По данным SHOT, после развода актер переписал шестикомнатную московскую квартиру в Плотниковом переулке за 200 млн рублей на бывшую жену Софью Кругликову и детей. Как отмечает канал, пара арендует квартиру площадью 54 «квадрата» на Садовом кольце, плата за которую может составлять около 250 тыс. рублей в месяц.

Причем эту квартиру, по информации SHOT, Белоусова сняла в конце 2024 года, всего за несколько месяцев до выхода Ефремова из колонии. Как рассказали каналу в окружении артиста, именно он помог возлюбленной оплатить дорогостоящее жилье.

Ранее заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко рассказала, что Ефремов до произошедшей с ним трагедии изо всех сил пытался избавиться от алкогольной зависимости, в том числе усиленно занимался спортом. Однако тренировки помогали лишь на время, потом артист снова срывался, отметила она.