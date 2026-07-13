Раскрыта обстановка на месте обрушения пирса в Приморье МЧС: спасатели продолжают работу на месте обрушения пирса в Приморском крае

Сотрудники МЧС России продолжают работу на месте обрушения пирса в бухте Муравьиная Артемовского городского округа Приморского края, сообщается в канале ведомства на платформе МАКС. По данным спасателей, пострадали трое детей, их передали медикам. 18-летний пострадавший от госпитализации отказался.

С целью выявления возможных пострадавших продолжается обследование морской акватории, задействовано 25 человек, девять единиц техники, в том числе 16 специалистов и шесть единиц техники от МЧС, — отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что обрушение моста на пляже Большая Тавайза произошло утром 13 июля. В момент происшествия под конструкцией купались дети, которые забирались на мост и ныряли с него. При этом купание на пляже было официально запрещено из-за опасных медуз. Аварийный мост также был закрыт для посещения.

До этого стало известно, что Роспотребнадзор официально одобрил для купания 83 пляжа в Анапе Краснодарского края. Еще 14 зон отдыха в данный момент проходят санитарную экспертизу. Работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе продолжаются.