Экс-бухгалтера из Кузбасса осудили за хищение почти 3 млн рублей

Экс-бухгалтера из Кузбасса осудили за хищение почти 3 млн рублей

В Кемеровской области экс-бухгалтера одного из местных правоохранительных органов осудили за хищение свыше 2,7 млн рублей, пишет VSE42.RU со ссылкой на прокуратуру. Женщину признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

За период более пяти лет участники преступной схемы похитили свыше 2,7 млн рублей, — отметили в ведомстве.

Там уточнили, что главный бухгалтер подразделения предложила осужденной и ее коллеге похищать деньги, которые предназначались для выплат другим сотрудникам. Участницы схемы оформляли фиктивные заявки и реестры на выплату зарплаты и денежного довольствия.

Женщина полностью признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Ее приговорили к двум годам и шести месяцам условно с испытательным сроком два года. В отношении остальных участниц возбудили отдельные уголовные дела.

Ранее в Санкт-Петербурге состоялся суд по делу о растрате 124,9 млн рублей. Организатор преступной схемы привлек руководителя юридического управления, главного бухгалтера и других лиц. Они похищали средства через фиктивные круговые договоры между организациями.