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13 июля 2026 в 10:03

Стало известно о состоянии моста, рухнувшего на пляже Приморья

Спасатели обследуют дно после обрушения моста на пляже в Приморье

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Спасатели обследуют дно на месте обрушения пешеходного моста на пляже Большая Тавайза в бухте Муравьиная Приморского края, сообщил глава Артемовского городского округа Вячеслав Квон в своем Telegram-канале. По его словам, часть конструкции обрушилась около 15:00 по местному времени (08:00 мск).

Ожидаем прибытие спасателей для обследования дна, — отмечается в сообщении.

Уточняется, что мост находился на территории базы отдыха «Мостовик», при этом часть сооружения ранее была аварийной. Квон отметил, что администрация округа окажет пострадавшим всю необходимую помощь.

Ранее стало известно, что купание на пляже Большая Тавайза было официально запрещено из-за опасных медуз. Аварийный мост также был закрыт для посещения. Местные жители до этого неоднократно предупреждали о ненадежности конструкции, однако сооружение продолжало пользоваться популярностью у отдыхающих, которые делали на нем фотографии, несмотря на частичные разрушения.

Между тем были опубликованы кадры с обрушившимся пешеходным мостом на пляже Большая Тавайза в Артемовском городском округе Приморского края. В момент обрушения несколько детей упали в воду.

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МЧС
обрушение моста
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