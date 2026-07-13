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13 июля 2026 в 09:54

Пляж с рухнувшим мостом в Приморье был закрыт из-за медуз

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Купание на пляже Большая Тавайза в Приморье, где произошло обрушение моста с детьми, было официально запрещено из-за опасных медуз, передает Telegram-канал SHOT. Сам аварийный мост также был закрыт для посещения.

Местные жители неоднократно предупреждали о ненадежности конструкции и были уверены, что попасть на нее невозможно. Однако мост пользовался популярностью у отдыхающих для селфи, несмотря на частичные разрушения.

Ранее стало известно, что на этом пляже обрушился мост. В момент трагедии под конструкцией находились дети: они забирались на мост и прыгали в воду. По предварительным данным, одна девочка наглоталась воды, а мальчик лишился пальца.

Позже появилась информация, что, по предварительным данным, в результате обрушения моста на пляже в Приморском крае пострадали четыре человека. Среди травмированных — трое детей. Всех пострадавших доставляют в больницы.

Кроме того, в Сети появились кадры разрушенного пешеходного моста на пляже. Отмечалось, что тремя пострадавшими несовершеннолетними стали подростки в возрасте 14, 15 и 16 лет.

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