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13 июля 2026 в 09:43

Названо число пострадавших на пляже в Приморье, где рухнул мост с детьми

Четыре человека пострадали при обрушении моста с детьми на пляже в Приморье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Четыре человека, предварительно, пострадали в результате обрушения моста на пляже в Приморском крае, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, среди получивших травмы оказались три ребенка. Всех госпитализируют в медицинские учреждения.

Как пишут авторы, согласно предварительной информации, одна девочка наглоталась воды, а мальчик получил тяжелую травму — ему оторвало палец. Отдыхающие начали поиски детей сразу после обрушения. Отмечается, что всех удалось спасти.

Ранее стало известно, что в Дербенте 12-летний мальчик спас двоих детей, которых едва не унесло в море. Инцидент произошел на набережной. Дети попали в сильное течение, а их родственники не смогли самостоятельно прийти на помощь из-за большого расстояния. Находившийся на пляже подросток бросился в воду, подхватил детей и удерживал их на поверхности до прибытия спасателей.

Между тем в Янаульском районе Башкирии трехлетний мальчик утонул в пруду. Мальчик самостоятельно направился к пруду, расположенному недалеко от дома, где находился в гостях у родственников. Ребенок оступился и упал в воду.

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