Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
13 июля 2026 в 12:08

В МИД России пообещали дать ответ Британии на расширение списка санкций

МИД: Россия не оставит без ответа расширение санкционного списка Британией

МИД РФ МИД РФ Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия не оставит без ответа расширение списка антироссийских санкций со стороны Великобритании, заявили ТАСС в Министерстве иностранных дел РФ. По словам представителей ведомства, произошедшее не останется без внимания.

Москва даст соответствующий ответ, — подчеркнули дипломаты.

Ранее сообщалось, что Лондон расширил санкционный список на 10 позиций. Так, под ограничения попали сотрудники военно-аналитического центра «Рыбарь» и Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, якобы причастных к кибероперациям против британцев.

До этого стало известно, что Евросоюз планирует расширить санкционный черный список на 250 человек из различных сфер деятельности. Однако, как уточнила глава европейской дипломатии Кая Каллас, 21-й пакет ограничений пока не согласован, работа над ним продолжается.

Власть
МИД РФ
Россия
Великобритания
санкции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия» прошел в Москве
В США заявили о смерти «заклинателя Трампа»
Раскрыто состояние двух пострадавших при обрушении моста в Приморье
Стало известно, сколько стоит собрать ребенка в школу в 2026 году
Стало известно, повлияют ли санкции на работу VK и МАКСа
Пономарев назвал фаворита матча Англия — Аргентина на ЧМ-2026
ВС России уничтожили безэкипажный катер ВСУ в Черном море
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 13 июля: где можно заправиться
ВС России разбомбили пункты дислокации ВСУ
Песков оценил открытие российского павильона на Венецианской биеннале
Песков раскрыл позицию Кремля по данным о покушении на Трампа
ЕС ввел санкции против национальной соцсети
В Госдуме ответили, на что повлияет повышение возраста молодежи
«Можно аплодировать»: сенатор о планах Азербайджана выйти из Совета Европы
Песков переадресовал вопрос о судоходстве в Азовском море
«Получает всю информацию»: Песков раскрыл, что лично контролирует Путин
Биолог ответила, какие консервы нельзя употреблять
Масалитин назвал фаворита полуфинального матча ЧМ-2026 Франция — Испания
«Тешит себя заблуждением»: Песков оценил планы «коалиции желающих» по РФ
Песков ответил на вопрос об использовании ВСУ неба стран Прибалтики
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача
Здоровье/красота

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.