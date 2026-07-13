В МИД России пообещали дать ответ Британии на расширение списка санкций МИД: Россия не оставит без ответа расширение санкционного списка Британией

Россия не оставит без ответа расширение списка антироссийских санкций со стороны Великобритании, заявили ТАСС в Министерстве иностранных дел РФ. По словам представителей ведомства, произошедшее не останется без внимания.

Москва даст соответствующий ответ, — подчеркнули дипломаты.

Ранее сообщалось, что Лондон расширил санкционный список на 10 позиций. Так, под ограничения попали сотрудники военно-аналитического центра «Рыбарь» и Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, якобы причастных к кибероперациям против британцев.

До этого стало известно, что Евросоюз планирует расширить санкционный черный список на 250 человек из различных сфер деятельности. Однако, как уточнила глава европейской дипломатии Кая Каллас, 21-й пакет ограничений пока не согласован, работа над ним продолжается.