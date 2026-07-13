Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил благодарность организаторам Венецианской биеннале за открытие российского павильона, передает пресс-служба Кремля в мессенджере МАКС. Кроме того, он поздравил их с тем, что они, по его словам, свободны от «зашоренности», которая сейчас доминирует в Европе.

[Хотел бы] выразить признательность тем организаторам, которые были и остаются в сотрудничестве с нашими представителями, и поздравить их в связи с тем, что они свободны от вот этой зашоренности, которая сейчас доминирует в Европе, — отметил он.

Комментируя рекомендации Еврокомиссии прекратить финансирование Венецианской биеннале после открытия российского павильона, Песков отметил, что Россия сожалеет о попытках Запада аннулировать российскую культуру. Представитель Кремля также указал, что отдельные проявления российской культуры за рубежом испытывают серьезное давление.

Ранее Песков рассказал, что все аспекты, связанные со специальной военной операцией, находятся в поле внимания президента России Владимира Путина. По его словам, российский лидер регулярно получает всю необходимую информацию по данному направлению.