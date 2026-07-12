Цензура на Венецианской биеннале является недопустимой, заявил глава итальянской области Венето Альберто Стефани подчеркнув, что культура должна оставаться площадкой для диалога, а не объектом давления. По словам губернатора, которые передает ТАСС, он возмущен действиями вице-председателя Еврокомиссии Хенны Вирккунен, которая подвергла культурный институт беспрецедентным нападкам.

Я считаю неприемлемой цензуру, введенную в социальных сетях вице-председателем Еврокомиссии Хенной Вирккунен, после серии беспрецедентных нападок на автономию одного из самых уважаемых культурных институтов мира и страны, которая его принимает, — высказался губернатор.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на 12-м посольском круглом столе в Дипломатической академии МИД РФ заявил, что издание Politico отказалось публиковать его статью из-за того, что на Западе действует запрет на правдивую информацию. Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что у него с редакцией были предварительные договоренности на этот счет.

Кроме того, представитель МИД России Мария Захарова отметила, что отказ Politico публиковать материал Лаврова является вопиющим проявлением цензуры. По ее словам, издание больше суток тянуло с решением, а после вернуло текст автору без объяснений, ограничившись сухой формулировкой «публиковать не будем».