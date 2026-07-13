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13 июля 2026 в 12:48

HR-эксперт указала на неожиданный маркер скорого ухода сотрудника

HR-эксперт Бобкова: сокращение слов в переписке может быть маркером увольнения

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Использование сокращенных слов в переписке с коллегами может быть маркером скорого увольнения, заявила в беседе с KP.RU HR-эксперт Галина Бобкова. Согласно данным последних исследований, у тех сотрудников, которые пишут «спс» в общении с руководителем, вероятность увольнения составляет 34%.

Сами по себе фразы или отдельные слова не являются маркерами готовящегося увольнения. Тут надо смотреть на то, как в целом изменился тон общения сотрудника в последнее время. Если концентрация сокращений типа «спс» или «пон» значительно возросла, это может говорить о том, что человек уже внутренне уволился, мысленно перешел на новое место и не хочет больше вкладываться в поддержание качественной коммуникации на старом, — поделилась Бобкова.

Ранее юрист Елена Рудакова рассказала, что одно лишь использование неформальных слов в рабочих чатах, по типу «спс» вместо «спасибо», не может стать основанием для увольнения. По ее словам, такую меру могут принять в ряде случаев, четко прописанных в статье 77 ТК РФ.

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