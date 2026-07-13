Песков раскрыл позицию Кремля по данным о покушении на Трампа Песков не стал комментировать информацию о возможном покушении на Трампа

Кремль не будет комментировать сообщения о якобы готовившемся покушении на президента США Дональда Трампа во время саммита НАТО в Анкаре 7–8 июля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Как передает пресс-служба Кремля в МАКСе, он пояснил отсутствие реакции незнанием деталей и выразил сомнения в достоверности информации от израильских источников.

Я никак бы не стал комментировать это сообщение, потому что не располагаю такой информацией и не знаю с каким доверием можно относиться к этим израильским источникам, — указал Песков.

Ранее появилась информация, что Иран якобы пытался организовать покушение на президента США во время его поездки на саммит НАТО в Турции. Утверждалось, что именно с этим могла быть связана смена президентского самолета. Решение использовать другой борт было принято в качестве меры предосторожности по рекомендации Секретной службы.

Кроме того, сообщалось, что Израиль передал Соединенным Штатам разведданные о том, что Тегеран якобы разрабатывал план убийства Трампа. Иран на протяжении многих лет открыто заявлял о намерении отомстить Трампу за гибель генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в 2020 году.