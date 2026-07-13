В Европе выступили с дерзким заявлением о России Глава МИД Эстонии Цахкна призвал к бескомпромиссности по отношению к России

Европейские государства обязаны занять бескомпромиссную позицию в отношении России, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в интервью изданию Politico. По его мнению, стратегия должна строиться на усилении давления и ведении диалога исключительно с позиции силы, исключая любые уступки.

Ранее руководитель портфеля проектов Центра оборонных инвестиций Эстонии Андо Воогма заявил, что в Нарве на границе с Россией построят первый военный городок. Он отметил, что реализация проекта пройдет в один этап. По его словам, строительство планируется начать в конце текущего года, а завершить летом 2028 года.

Кроме того, власти Эстонии начали переговоры с рядом компаний о поставках ракет большой дальности. В числе рассматриваемых вариантов оказалась крылатая ракета Barracuda, которую можно запускать с установки HIMARS. Глава министерства обороны Эстонии Ханно Певкур подтвердил, что Таллин заинтересован в приобретении этой ракеты у американской компании Anduril Industries.

Также советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов заявил, что угрозы со стороны МВД Эстонии о прекращении деятельности православной церкви создают впечатление превращения страны в полицейское государство. По его словам, эстонские власти искусственно разжигают русофобию.