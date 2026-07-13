В Германии появился второй зараженный вирусом Эбола В клинику Франкфурта-на-Майне поступил еще один американец с вирусом Эбола

В клинику немецкого города Франкфурт-на-Майне доставили еще одного гражданина США с вирусом Эбола, передает издание Bild. Известно, что американец заразился в Демократической Республике Конго.

Лечение осложняется тем, что пока нет одобренной вакцины или специальной терапии против этого вируса. Обычно таких пациентов переводят в изолированное отделение и лечат на отдаленном расстоянии от основной больницы. Первого врача-американца, который заразился таким же типом вируса, лечили в берлинской клинике Charité.

Ранее специалисты Всемирной организации здравоохранения подтвердили 550 случаев заражения вирусом Эбола в Конго. При этом 101 человек скончался, а 19 — выздоровели. Представитель ВОЗ сообщил, что вспышка вируса находится в провинции Итури.

До этого руководитель Роспотребнадзора посоветовала россиянам придерживаться правил личной гигиены и вакцинации при поездках в неблагоприятные по инфекциям страны. Она объяснила, что в мире много болезней и вирусов - брюшной тиф, кишечные инфекции, холера, которые передаются через воду, немытые руки плохо обработанные продукты.