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13 июля 2026 в 14:35

Суд приговорил убийцу участника СВО к 19 годам строгого режима

Житель Армавира получил 19 лет за убийство участника СВО после просьбы закурить

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Краснодарский краевой суд приговорил жителя Армавира Альберта Пилосяна к 19 годам колонии строгого режима за убийство участника специальной военной операции, сообщила в Telegram объединенная пресс-служба судов региона. Инцидент произошел 14 июля 2024 года у караоке-бара, где погибший обратился к девушкам из компании подсудимого с просьбой дать прикурить.

По материалам дела, Пилосян подошел к оппоненту со спины и нанес два ножевых ранения в брюшную область. Раненый был доставлен в больницу, где скончался от полученных повреждений.

Судом виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год. Суд удовлетворил гражданские иски родителей погибшего, взыскав компенсацию морального вреда в размере 10 000 000 рублей каждому, — говорится в сообщении.

В суде уточнили, что убитый с 2022 по 2024 год принимал участие в боевых действиях в зоне СВО. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в Следственном комитете России сообщили, что трое обвиняемых из Белгородской области скоро окажутся на скамье подсудимых за махинации с деньгами, вымогательство и похищение участника спецоперации на Украине. У потерпевшего они забрали 2,5 млн рублей, а затем, угрожая оружием, потребовали еще 950 тыс. рублей.

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Армавир
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