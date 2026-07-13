Жители европейской страны могут разориться из-за подорожания сигарет В Германии анонсировали рост цен на сигареты к 2030 году

Министерство финансов Германии планирует к 2030 году поднять цены на сигареты, информирует Redaktionsnetzwerk Deutschland. Согласно проекту коалиционных фракций, средняя стоимость одной пачки вырастет до €11,78 (1032 рублей) — это примерно на 40% больше, чем предусматривало решение кабинета министров.

Грядущее повышение связано с дефицитом средств в федеральной казне. В правительстве назвали это решение «умеренным», объясняя его не только необходимостью уравнять бюджет, но и заботой о здоровье граждан.

Повышение также служит защите общественного здоровья и соответствует цели федерального правительства снизить долю курящих среди молодежи и взрослых, — сказано в заявлении.

Согласно плану, средняя цена пачки сигарет должна вырасти до €9 (789 рублей) в 2027 году, еще через год стоимость поднимется до €9,9 (867 рублей). В 2029-м цена может достигнуть €10,8 (946 рублей).

Ранее в Госдуму РФ внесли законопроект, согласно которому сведения о составе сигарет, вейпов и другой никотинсодержащей продукции перестанут быть коммерческой тайной. Отмечается, что новый закон должен вступить в силу с 1 марта 2027 года.