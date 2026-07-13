Жертвы в Подмосковье, срыв терактов на аэродромах: атаки ВСУ на РФ 13 июля

Жертвы в Подмосковье, срыв терактов на аэродромах: атаки ВСУ на РФ 13 июля

В ночь на 13 июля над территорией России сбили почти 345 украинских беспилотников. В Подмосковье в результате налета БПЛА погибли три человека. Пассажиров автобуса Стаханов — Москва эвакуировали после удара противника. ФСБ предотвратила масштабные атаки беспилотников на военные аэродромы. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию, — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами РФ сбили украинские беспилотники

В ночь на 13 июля Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты, расположенные на российской территории, говорится в сообщении Минобороны.

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 342 дрона над Волгоградской, Владимирской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и Республикой Адыгея, а также над акваториями Азовского и Черного морей, заявили в ведомстве.

Что известно об атаках украинских БПЛА на Московскую область

С 20:30 12 июля в направлении Московского региона было запущено более 350 украинских беспилотников, большую часть которых нейтрализовали силы ПВО на дальних подступах, сообщил мэр города Сергей Собянин. По его данным, еще 50 БПЛА уничтожили непосредственно на подлете к Москве. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Подмосковье при атаке БПЛА погибли три человека, еще пятеро получили ранения, сообщил губернатор Андрей Воробьев. ЧП произошло в поселке Пионерский в Истринском районе. В пяти частных домах вспыхнул пожар. Губернатор отметил, что врачи оказывают всем пострадавшим необходимую медицинскую помощь.

По словам Воробьева, в течение ночи над регионом был сбит и подавлен 81 беспилотник.

В Солнечногорске после попадания БПЛА в многоквартирный жилой дом пострадали два человека. Здание получило повреждения — разрушены стена и остекление. Кроме того, в деревне Бабкино в Истринском районе были частично разрушены два частных дома. В Можайске беспилотник повредил карниз и остекление двух окон в многоквартирном доме.

Состояние женщины, пострадавшей в ходе атаки дрона на поселок под Истрой, стабильное, заявила глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева. Раненую прооперировали.

По словам Витушевой, женщину переведут в Центр хирургии имени А. В. Вишневского. Состояние второго пострадавшего также оценивается как стабильное. Мужчина находится под наблюдением врачей в Истринской больнице. Третьему раненому оказали первую медицинскую помощь на месте происшествия.

В Темрюкском районе Краснодарского края произошло возгорание на территории предприятия из-за падения обломков беспилотника. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил региональный оперштаб в МАКСе. Обломки дронов также были обнаружены в Темрюкском и Белореченском районах, в поселке Ильич повреждены частный дом и хозпостройка.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Как ВСУ атаковали новые российские регионы

Вооруженные силы Украины совершили 12 атак на населенные пункты Донецкой Народной Республики за сутки, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. Жертвами обстрелов стали два мирных жителя.

ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM

По данным ведомства, четыре гражданских лица получили ранения. В результате атак противника были повреждены или уничтожены жилой дом, грузовые и легковые автомобили, автобус, а также два объекта гражданской инфраструктуры. ВСУ выпустили по территории республики 13 единиц различных боеприпасов.

Пассажиров рейсового автобуса Стаханов — Москва, который накануне подвергся атаке противника, вывезли в безопасные места, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. По предварительным данным, пострадали две женщины. Их оперативно направили в лечебные учреждения, добавил он.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

ФСБ предотвратила масштабные атаки ВСУ на военные аэродромы в России

ФСБ пресекла попытки масштабных атак роями беспилотников на военные аэродромы Украинка в Амурской области и Шагол — в Челябинской, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства. По данным ФСБ, были задержаны исполнители и пособники готовившихся терактов.

В ЦОС подчеркнули, что сотрудники спецслужбы получили информацию о заброске на территорию Брянской области FPV-дронов с боевыми частями и мобильными наземными станциями управления. По данным ФСБ, беспилотники доставлялись в контейнерах с помощью БПЛА самолетного типа и аэростатов. В арендованных гаражах проводились сборка и подготовка беспилотников к применению. Затем дроны перевозили на легковых автомобилях с прицепами, оборудованными двойным дном и загруженными бытовой техникой, к аэродромам.

ФСБ Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники ФСБ изъяли у пособников украинских спецслужб 24 FPV-дрона, сообщили в ЦОС. По данным ведомства, все беспилотники были оснащены нейросетевыми модулями управления производства Великобритании, США, Канады и Швеции.

«Изъяты 24 FPV-дрона, оснащенные устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы нейросетевыми модулями управления британского, американского, канадского и шведского производства, снаряженные боевыми частями с массой заряда взрывчатого вещества свыше 1 кг», — сказано в сообщении.

Кроме того, у задержанных были конфискованы две мобильные наземные станции управления дронами, работающие по каналам спутниковой, сотовой, Wi-Fi и радиосвязи. Они были оснащены устройствами самоуничтожения с зарядом взрывчатого вещества массой 250 граммов.

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