Собянин раскрыл истинный масштаб атаки ВСУ на Москву

С 20:30 12 июля в направлении Московского региона было запущено более 350 вражеских беспилотников, большая часть которых нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале. По его данным, еще 50 БПЛА уничтожены непосредственно на подлете к Москве.

С 20:30 в сторону Московского региона летело более 350 вражеских беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 50 БПЛА уничтожено на подлете к Москве, — заявил Собянин.

Ранее губернатор Александр Авдеев сообщил, что во Владимире в результате падения беспилотника было повреждено остекление одной из квартир многоквартирного дома. По его словам, в момент происшествия в квартире никого не было. Пострадавших не оказалось, были эвакуированы 39 человек, в том числе восемь детей.

Кроме того, губернатор Андрей Воробьев сообщил, что при атаке БПЛА в Подмосковье погибли три человека, еще пятеро получили ранения. Инцидент произошел в поселке Пионерский Истринского района, где загорелись пять частных домов. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.