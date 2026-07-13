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13 июля 2026 в 07:43

Собянин раскрыл истинный масштаб атаки ВСУ на Москву

Собянин заявил, что свыше 350 дронов летело в сторону Московского региона

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
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С 20:30 12 июля в направлении Московского региона было запущено более 350 вражеских беспилотников, большая часть которых нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале. По его данным, еще 50 БПЛА уничтожены непосредственно на подлете к Москве.

С 20:30 в сторону Московского региона летело более 350 вражеских беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 50 БПЛА уничтожено на подлете к Москве, — заявил Собянин.

Ранее губернатор Александр Авдеев сообщил, что во Владимире в результате падения беспилотника было повреждено остекление одной из квартир многоквартирного дома. По его словам, в момент происшествия в квартире никого не было. Пострадавших не оказалось, были эвакуированы 39 человек, в том числе восемь детей.

Кроме того, губернатор Андрей Воробьев сообщил, что при атаке БПЛА в Подмосковье погибли три человека, еще пятеро получили ранения. Инцидент произошел в поселке Пионерский Истринского района, где загорелись пять частных домов. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.

Москва
Сергей Собянин
БПЛА
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