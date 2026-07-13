Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 13 июля: инфографика

В ночь на 13 июля Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в канале Минобороны РФ в мессенджере МАКС. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 342 дрона противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение ночи в период с 20:00 мск 12 июля до 08:00 мск 13 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 342 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Волгоградской, Владимирской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей», — сообщило ведомство.