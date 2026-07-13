Диетолог предупредила о неочевидной опасности грибов

Злоупотребление грибами чревато проблемами с ЖКТ, в том числе вздутием и коликами, предупредила в беседе с «Ридусом» диетолог Дарья Русакова. Кроме того, в редких случаях возможны аллергические реакции.

Грибы содержат практически не перевариваемый человеческим организмом полисахарид хитин. Данное обстоятельство может создавать неприятные ощущения. Высокое содержание клетчатки может провоцировать вздутие живота и колики. У некоторых людей нарушается моторика кишечника: возможны диарея или запор. Чрезмерное употребление жареных грибов может привести к обострению гастрита, панкреатита, синдрома раздраженного кишечника, — отметила Русакова.

Она добавила, что оптимальнее всего употреблять небольшую порцию этого продукта — порядка 100–200 граммов — один или два раза в неделю. При этом немаловажно соблюдать правильный способ приготовления. Некоторые грибы нужно отваривать, а другие вымачивать, сырые лесные — лучше вовсе не употреблять.

Ранее диетолог Антон Поляков рассказал, что людям с хроническими болезнями ЖКТ, печени и почек нельзя есть покупные сосиски и сардельки. Он отметил, что полезными могут быть исключительно домашние изделия, приготовленные из натурального фарша с умеренным добавлением соли, перца, чеснока и лука.