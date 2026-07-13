В Совфеде раскрыли, изменится ли отношение США к России после смерти Грэма Сенатор Джабаров: отношение США к России не станет лучше после смерти Грэма

Политика США по отношению к России не станет мягче после смерти американского сенатора Линдси Грэма, отстаивавшего ярую антироссийскую позицию, заявил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его мнению, на его место придет другой политик со схожими взглядами.

[На его место] найдется другой «ястреб». [России не следует ждать перемен в Вашингтоне], нужно надеяться на собственные силы и наносить удары по врагам на всех фронтах спецоперации, вот и все, — отметил Джабаров.

Он подчеркнул, что Грэм никогда не скрывал враждебного отношения к России и ее гражданам, при этом, несмотря на его смерть, наивно рассчитывать на ослабление американских санкций против России. Есть и другие американские конгрессмены-русофобы, добавил сенатор.

Ранее сообщалось, что Грэм скончался на 71-м году жизни, он являлся основным автором законопроекта об ужесточении санкций против России. Помимо этого, он поддерживал Израиль и был приверженцем войны США против Ирана.