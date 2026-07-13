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13 июля 2026 в 16:09

Путин заявил о постоянной модернизации российской армии

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Россия постоянно модернизирует свои вооруженные силы, заявил президент страны Владимир Путин на форуме Народного фронта «Все для Победы!» в Национальном центре «Россия». Также государство развивает экономику, укрепляет финансы и наращивает результаты в оборонно-промышленном комплексе, передает его слова сайт Кремля.

Мы развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем Вооруженные силы, добиваемся новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса и идем вперед, — отметил глава государства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил на брифинге, что Путин держит на контроле все вопросы, касающиеся специальной военной операции. По словам представителя Кремля, президент на постоянной основе получает актуальные сведения по этому направлению.

Кроме того, глава государства заявил, что Москва не преследует политических целей в Сумской области, где российские войска наступают для создания буферной зоны. Путин отметил, что дальнейшие решения будут приниматься на основе предложений Минобороны и Генштаба.

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